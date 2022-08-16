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Adana'da bir kişi parkta ölü bulundu

16.08.2022 09:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da bir kişi parkta ölü bulundu

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişi, parktaki bankta ölmüş halde bulundu.

Türkocağı Mahallesi'ndeki parkta bulunan bankta, bir erkeğin hareketsiz yattığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Mehmet Özşahin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Özşahin'in cenazesi, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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