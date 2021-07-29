Adana'da bir kişi tartıştığı babası ve kardeşini bıçakla yaraladı

Adana'nın Çukurova ilçesinde bir kişi, tartıştığı babası ile kardeşini bıçakla yaraladı.
İddiaya göre, Barış Manço Bulvarı üzerindeki bir binanın 2. katında, F.U. ile babası E.U. ve kardeşi U.U. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu F.U, babası ile kardeşini bıçakla yaralayarak kaçtı.
Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince, yaralı baba ile oğlu ambulansla Çukurova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olay yerinden kaçan zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
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