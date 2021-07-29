YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da bir kişi tartıştığı babası ve kardeşini bıçakla yaraladı

Adana'da bir kişi tartıştığı babası ve kardeşini bıçakla yaraladı

29.07.2021 18:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da bir kişi tartıştığı babası ve kardeşini bıçakla yaraladı

Adana'nın Çukurova ilçesinde bir kişi, tartıştığı babası ile kardeşini bıçakla yaraladı.

İddiaya göre, Barış Manço Bulvarı üzerindeki bir binanın 2. katında, F.U. ile babası E.U. ve kardeşi U.U. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu F.U, babası ile kardeşini bıçakla yaralayarak kaçtı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince, yaralı baba ile oğlu ambulansla Çukurova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Beyoğlu'nda dünür dehşeti! Yeni görüntüler ortaya çıktıBeyoğlu'nda dünür dehşeti! Yeni görüntüler ortaya çıktı
Türkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isimTürkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isim
Adana'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyorAdana'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Anahtar Kelimeler:
Çukurova

Adana Namaz Vakitleri 29 Temmuz Perşembe

İmsak
03:59
Sabah
05:34
Öğle
12:50
İkindi
16:39
Akşam
19:56
Yatsı
21:25

Adana Nöbetçi Eczaneler29 Temmuz Perşembe

Güler Eczanesi
Seyhan
Şahindal Eczanesi
Seyhan
Yenipınar Eczanesi
Seyhan
Polen Eczanesi
Seyhan
Vefa Eczanesi
Seyhan
Ömer Eczanesi
Seyhan
Taşkın Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Antalya'da 2 aylık bebeğinin kazara silahla ölümüne neden olduğu öne sürülen babanın beraatine karar verildi

Antalya'da 2 aylık bebeğinin kazara silahla ölümüne neden olduğu öne sürülen babanın beraatine karar verildi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Ankara'da kanser hastası eşini öldürüp intihar eden kişi karısıyla yan yana defnedildi

Ankara'da kanser hastası eşini öldürüp intihar eden kişi karısıyla yan yana defnedildi

Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 2 ölü, 4 yaralı

Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 2 ölü, 4 yaralı

Süper Lig'de ilk kez forma giyecek Konyasporlu Oğulcan Ülgün, hedeflerini anlattı:

Süper Lig'de ilk kez forma giyecek Konyasporlu Oğulcan Ülgün, hedeflerini anlattı:

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.