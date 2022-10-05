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Adana'da bir kişinin kavgada silahla vurulması kamerada

05.10.2022 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da bir kişinin kavgada silahla vurulması kamerada

Adana’nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişinin silahla başından vurularak yaralanması güvenlik kamerasına yansıdı.

Dağlıoğlu Mahallesi'nde, iddiaya göre alacak meselesi nedeniyle iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine Şeyhmus D, başından vurularak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Polis olaya karışan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan Şeyhmus D'nin vurulma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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