YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da bir kişinin ölümü, bir kişinin yaralanmasına ilişkin yeniden görülen davada karar

Adana'da bir kişinin ölümü, bir kişinin yaralanmasına ilişkin yeniden görülen davada karar

25.09.2023 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da bir kişinin ölmesi, bir kişinin yaralanmasıyla ilgili davada 2 sanığa verilen hapis cezalarının "eksik inceleme" ve "olay yerinde keşif yapılmadığı" gerekçesiyle bozulmasının ardından yeniden yapılan yargılamada sanıklara aynı cezalar verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık Y.A. ile tutuksuz sanık O.K. ve avukatları katıldı.

Esas hakkındaki mütalaasını tekrar eden cumhuriyet savcısı, olay günü sanık Y.A'nın arasında anlaşmazlık bulunan eşi T.A'nın kardeşlerinin evine gittiği, burada çıkan tartışma neticesinde sanığın havaya doğru ateş ederek kayınbiraderleri M.K. ve O.K'yi tehdit ettiği belirtildi.

Savcı, mütalaasında olay sonrası sanığın eyleminin getirdiği hiddetin etkisiyle maktul M.K. ve kardeşi O.K'nin tüfekle sanık Y.A'nın evinin önüne gittikleri, burada çıkan tartışma sonucunda O.K'nin tüfekle öldürmek amacıyla Y.A'ya doğru ateş ederek hayati tehlike geçirecek şekilde yaraladığı, Y.A'nın evinin damından ateş etmesi sonucu ise eşinin ağabeyi M.K'yi öldürdüğünü bildirerek sanık Y.A'nın "kasten öldürme" suçundan müebbet, sanık O.K'nin ise haksız tahrik altında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Savunması alınan sanık Y.A. önceki aşamalarda yaptığı savunmasını tekrar ettiğini belirterek, "Mütalaayı kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.

Sanık O.K. de suçlamaları kabul etmeyerek beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Y.A'yı "kasten öldürme" suçundan müebbet ve "silahla tehdit", ateşli silahlar, bıçaklar ve diğer aletler hakkında düzenlemeleri kapsayan "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçundan ise toplamda 5 yıl 1 ay 15 gün, sanık O.K'yi ise Y.A'ya yönelik eylemi nedeniyle "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 7 yıl 4 ay hapis olmak üzere aynı cezalara çarptırdı. Mahkeme, sanıkların mevcut hallerinin devamına da hükmetti.

OLAY

Merkez Yüreğir ilçesi Serinevler Mahallesi'nde 29 Eylül 2020'de M.K'nin, eniştesi Y.A. tarafından tabancayla öldürülmesi, sanık Y.A'nın da diğer kayınbiraderi O.K. tarafından yaralanmasına ilişkin Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davada sanıklar hakkında 1 Mart 2022'de verilen mahkumiyet kararı, Adana Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi "eksik inceleme" ve "olay yerinde keşif yapılmadığı" gerekçesiyle bozulmuştu.

Dava dosyası sanıklar hakkında yeniden yargılama yapılması için yerel mahkemeye gönderilmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Denizin altında evlenme teklifiDenizin altında evlenme teklifi
Telefonla konuşarak karşıya geçerken otomobil çarptıTelefonla konuşarak karşıya geçerken otomobil çarptı
Tavşanlı’da evinde yüklü miktarda kubar esrar maddesi bulunan şüpheli tutukladıTavşanlı’da evinde yüklü miktarda kubar esrar maddesi bulunan şüpheli tutukladı
Anahtar Kelimeler:
cinayet Adana hapis

Adana Namaz Vakitleri 25 Eylül Pazartesi

İmsak
05:02
Sabah
06:21
Öğle
12:36
İkindi
16:00
Akşam
18:40
Yatsı
19:54

Adana Nöbetçi Eczaneler25 Eylül Pazartesi

Ferah eczanesi
Yuregir
Burda eczanesi
Seyhan
Yeni karaisali eczanesi
Karaisali
Seda eczanesi
Seyhan
Berdan eczanesi
Seyhan
Aynil eczanesi
Cukurova
Gökpinar eczanesi
Cukurova
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

14 metrelik timsah cansız insan bedenini kanala taşırken yakalandı

14 metrelik timsah cansız insan bedenini kanala taşırken yakalandı

Şıklığın ve rahatlığın ötesine geçin! Camper'da indirim başladı

Şıklığın ve rahatlığın ötesine geçin! Camper'da indirim başladı

6 aylık çocuk uykusunda neredeyse fareler tarafından canlı canlı yeniyordu

6 aylık çocuk uykusunda neredeyse fareler tarafından canlı canlı yeniyordu

25 kilo vermişti! Zayıflama sırrını paylaştı

25 kilo vermişti! Zayıflama sırrını paylaştı

Ekonomik, pratik, çevre dostu, sağlıklı! Çok satan su arıtma sürahisini sizin için inceledik

Ekonomik, pratik, çevre dostu, sağlıklı! Çok satan su arıtma sürahisini sizin için inceledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.