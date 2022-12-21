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Adana'da bir kişinin parası ve telefonunu gasbettikleri öne sürülen 3 sanığa dava

21.12.2022 13:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da evine girip silahla tehdit ettikleri kişinin parası ve cep telefonunu gasbettikleri iddia edilen 1'i tutuklu 3 sanığa 15'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki olay sonrası yakalanan ve "gece vakti birden fazla kişi ile silahla yağma" suçundan tutuklanan E.K. ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan M.Ü. ve Y.Y. hakkında Cumhuriyet savcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Savcılıkça hazırlanıp Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanıkların, mağdur A.S'nin bulunmadığı sırada hırsızlık amacıyla evine girdikleri anlatıldı.

İddianamede, A.S'nin, evine geldiğinde çekmeceleri karıştırdığını gördüğü sanıkları engellemeye çalıştığı belirtilerek, bu sırada E.K. ve M.Ü'nün silahla tehdit ettiği mağdurun evdeki 2 bin 800 lirası ile cep telefonunu alıp Y.Y'nin kullandığı araçla kaçtıkları kaydedildi.

Sanıkların, mağdur A.S'yi öldürmekle tehdit ettikleri bildirilen iddianamede E.K, M.Ü. ve Y.Y'nin fikir ve eylem iş birliği içerisinde hareket ederek "gece vakti birden fazla kişi ile silahla yağma" suçundan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

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