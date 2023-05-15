YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da bir kişinin telefonunu ve parasını gasbeden 2 kişiye dava

Adana'da bir kişinin telefonunu ve parasını gasbeden 2 kişiye dava

15.05.2023 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişinin telefonunu ve parasını gasbeden 1'i tutuklu 2 sanık hakkında 18'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Savcılıkça, "birden fazla kişi ile silahla yağma" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlamasıyla 11 Nisan 2022'de tutuklanan C.B. ile adli kontrol tedbiri uygulanan tutuksuz F.K. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanıklar için 18'er yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, olay günü sanıkların, ilçenin Pınar Mahallesi'nde gece vakti sokakta yürüyen müşteki Y.K'nin yanına yaklaşıp zorla araca bindirdikleri, olay yerinden otomobille uzaklaşırken müştekiyi silahla tehdit ederek telefonunu ve üzerinde bulunan 45 lirası ile sigara paketini gasbettikleri belirtildi.

Sanıkların müştekiyi yolda indirip 2 el havaya ateş ettikleri ve olay yerinden kaçtıkları anlatılan iddianamede, fikir ve eylem işbirliği içerisinde hareket eden C.B. ve F.K'nin "gece vakti birden fazla kişi ile silahla yağma" suçundan 15'er yıla kadar ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan ise 3'er yıla kadar olmak üzere toplam 18'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianamedeki suçlamaları kabul etmeyen 1'i tutuklu 2 sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adana'da trafik kazasında 7 kişi öldü, 7 kişi yaralandıAdana'da trafik kazasında 7 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
Yerli otomobil Togg, Giresun Belediyesi filosuna katıldıYerli otomobil Togg, Giresun Belediyesi filosuna katıldı
Erzurum’da Hemşireler Haftası Kutlaması yapıldıErzurum’da Hemşireler Haftası Kutlaması yapıldı
Anahtar Kelimeler:
Adana gasp dava

Adana Namaz Vakitleri 15 Mayıs Pazartesi

İmsak
03:49
Sabah
05:24
Öğle
12:40
İkindi
16:29
Akşam
19:46
Yatsı
21:15

Adana Nöbetçi Eczaneler15 Mayıs Pazartesi

Doğumevi eczanesi
Seyhan
Bulut eczanesi
Seyhan
Yeni toros eczanesi
Cukurova
Salbaş eczanesi
Cukurova
Yakamoz eczanesi
Karatas
İstanbul eczanesi
Ceyhan
100.yil eczanesi
Cukurova
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sosyal medya bu öğretmeni konuşuyor! Seksi TikTok videoları...

Sosyal medya bu öğretmeni konuşuyor! Seksi TikTok videoları...

Türkiye 11 yıldır katılmıyordu! Tarihinde ilk kez yapılacak...

Türkiye 11 yıldır katılmıyordu! Tarihinde ilk kez yapılacak...

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markaların giyim ürünlerinde %40'a varan indirim

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markaların giyim ürünlerinde %40'a varan indirim

Evlat edindikleri çocuk 23 yaşında çıktı! “Bizi öldürmeye çalıştı”

Evlat edindikleri çocuk 23 yaşında çıktı! “Bizi öldürmeye çalıştı”

Kalça dövmesini göstermek için tanga iç çamaşırıyla poz verdi

Kalça dövmesini göstermek için tanga iç çamaşırıyla poz verdi

Anneler Günü Fırsatları kapsamında onlarca kategorideki binlerce üründe indirim

Anneler Günü Fırsatları kapsamında onlarca kategorideki binlerce üründe indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.