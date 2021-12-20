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Adana'da bir kişiyi kaçırıp işkence yaptıkları öne sürülen 2 zanlı tutuklandı

20.12.2021 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da bir kişiyi kaçırıp işkence yaptıkları öne sürülen 2 zanlı tutuklandı

Adana'da bir kişinin kaçırılarak işkence edilmesiyle ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Merkez Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi'nde ikamet eden A.Ç, polise giderek evinden çıktığı sırada 3 kişi tarafından zorla otomobile bindirilip götürüldüğü ofiste darbedilip vücuduna elektrik verilerek işkence edildiği ve cep telefonu ile 100 lirasının gasbedildikten sonra adresinin yakınına bırakıldığını bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerinin Umut Ç. (22), kardeşi Ahmet Ç. (19) ile arkadaşları Mehmet T. (28) olduğunu belirledi.

Polis adresini tespit ettiği kardeşlerin ofisine özel harekat polislerinin de desteğiyle operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 2 kardeşin iş yerindeki aramalarda, ruhsatsız 3 tabanca, elektroşok cihazı ve bıçak ele geçirildi.

Güzelyalı Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde saklandığı belirlenen Mehmet T'nin yakalanması için de adrese baskın yapıldı. İkametin banyosundaki asma tavana gizlenen şüpheli Mehmet T. ile saklanmasına yardım etikleri öne sürülen kız arkadaşı Ş.Ç. ile R.K. (35) de gözaltına alındı.

Zanlılardan Mehmet T'nin emniyetteki ifadesinde, A.Ç'yi Umut Ç'nin kaçırdığını ileri sürdü. Umut Ç'nin ise ifadesinde A.Ç'nin kendilerine iftira attığını ve polise aleyhlerinde beyanda bulunduğunu iddia etti.

Şüphelilerin, "yağma", "fuhşa teşvik", "kasten yaralama" ve "şantaj" gibi olaylardan suç kayıtlarının bulunduğu bildirildi.

İşlemleri tamamlanan Ş.Ç. ve R.K. savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, diğer zanlılar adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Umut Ç. ve Mehmet T. tutuklandı, Ahmet Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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