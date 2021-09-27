Adana'da bir tırda 4 kilo 550 gram esrar ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, esrar sevkiyatı yaptığı tespit edilen bir tırı durdurdu.

Polis araçta uyuşturucu eğitimli köpekle yaptığı aramada 4 kilo 550 gram esrar ele geçirdi, tır sürücüsü M.E.S (28) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.E.S, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



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