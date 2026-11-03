MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Galatasaray maçı kararı: Bu akşam Haysiyet, Anne Yarısı, Tuzlu Kahve yok...

Galatasaray – Stuttgart karşılaşması televizyon ekranlarındaki yayın akışını değiştirdi. Reklam gelirlerindeki düşüşün de etkisiyle maç akşamı dizilerin yeni bölümlerine ara verilmesi bekleniyor. Son dakika bir değişiklik olmazsa Haysiyet, Anne Yarısı ve Tuzlu Kahve yarın akşam izleyici karşısına çıkmayacak.

Galatasaray maçı kararı: Bu akşam Haysiyet, Anne Yarısı, Tuzlu Kahve yok...

Televizyon dünyasında reklam gelirlerindeki düşüş yayın planlarını da etkilemeye başladı. Televizyon kanallarında şok yaşanıyor. Ekim ayı son 30 yılın en düşük reklam gelirinin toplandığı ay oldu. Bu durum dizilerin geleceği ve televizyon kanalları adına endişe verici bir durum yarattı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; her saat başı 12 dakika olarak yayınlanan reklam kuşaklarının sadece yüzde 60’ı dolduğu için artık kanallar reklam artmadıkça maç ve özel günlerde dizilerin yeni bölümlerini yayınlamama kararı aldı.

Galatasaray maçı kararı: Bu akşam Haysiyet, Anne Yarısı, Tuzlu Kahve yok... 1

İPTAL EDİLEN DİZİLER

3 Kasım akşamı TRT’de Mehmed Fetihler Sultanı dizisinin saatinde yayınlanacak Galatasaray – Stuttgart maçı nedeniyle özel kanallar son dakika bir gelişme olmazsa dizi yayınlarına ara verecek.

Galatasaray maçı kararı: Bu akşam Haysiyet, Anne Yarısı, Tuzlu Kahve yok... 2

Bu nedenle Haysiyet (Kanal D), Anne Yarısı (NOW) ve Tuzlu Kahve’nin (Star) yeni bölümü ekrana gelmeyecek.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Öpüşme sahnesi sosyal medyayı salladıÖpüşme sahnesi sosyal medyayı salladı
Programı yayından kaldırıldı! Yeni formatla o kanalla anlaştıProgramı yayından kaldırıldı! Yeni formatla o kanalla anlaştı

Anahtar Kelimeler:
Tuzlu Kahve dizisi Haysiyet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
"19 yeni il" listesi ilk kez paylaşıldı

"19 yeni il" listesi ilk kez paylaşıldı

Özel uçak yerleşim bölgesine düştü, çok sayıda ölü var! 600 kişi tahliye edildi: Trump detayı

Özel uçak yerleşim bölgesine düştü, çok sayıda ölü var! 600 kişi tahliye edildi: Trump detayı

Fenerbahçe'de yeni hoca belli oldu! İstanbul'a davet edildi

Fenerbahçe'de yeni hoca belli oldu! İstanbul'a davet edildi

Pınar Altuğ'u öpmedi! Sahnede ilginç anlar...

Pınar Altuğ'u öpmedi! Sahnede ilginç anlar...

Otogaza dev zam kapıda! Gece yarısından itibaren tabela değişecek

Otogaza dev zam kapıda! Gece yarısından itibaren tabela değişecek

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu hayatını kaybetti

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu hayatını kaybetti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.