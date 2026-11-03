Galatasaray maçı kararı: Bu akşam Haysiyet, Anne Yarısı, Tuzlu Kahve yok...

Televizyon dünyasında reklam gelirlerindeki düşüş yayın planlarını da etkilemeye başladı. Televizyon kanallarında şok yaşanıyor. Ekim ayı son 30 yılın en düşük reklam gelirinin toplandığı ay oldu. Bu durum dizilerin geleceği ve televizyon kanalları adına endişe verici bir durum yarattı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; her saat başı 12 dakika olarak yayınlanan reklam kuşaklarının sadece yüzde 60’ı dolduğu için artık kanallar reklam artmadıkça maç ve özel günlerde dizilerin yeni bölümlerini yayınlamama kararı aldı.

İPTAL EDİLEN DİZİLER

3 Kasım akşamı TRT’de Mehmed Fetihler Sultanı dizisinin saatinde yayınlanacak Galatasaray – Stuttgart maçı nedeniyle özel kanallar son dakika bir gelişme olmazsa dizi yayınlarına ara verecek.

Bu nedenle Haysiyet (Kanal D), Anne Yarısı (NOW) ve Tuzlu Kahve’nin (Star) yeni bölümü ekrana gelmeyecek.