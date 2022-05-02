Adana'da bisiklet sürerken bıçaklanan kişi öldü

Adana'nın Kozan ilçesinde, bisikletiyle seyir halindeyken bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

Cumhuriyet Mahallesi Karabulut Sokak'ta bisikletiyle seyir halinde olan Mehmet Aydın (54), S.K'nin bıçaklı saldırısına uğradı.

Kozan Devlet Hastanesinde kaldırılan Aydın, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Aydın'ın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

S.K, polis ekiplerince gözaltına alındı.



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