Adana'da Bitexen Adana İdmanyurduspor'un antrenman malzemelerinin çalındığı iddiası

Alınan bilgiye göre, takımın Kamerunlu futbolcusu Viviane Mefire Peka, 3 Ocak'ta sabah saatlerinde bir şüphelinin elinde malzemelerle Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi'ndeki kulüp binasından çıktığını gördü.

Futbolcu Viviane, durumundan şüphelendiği kişiyi takip etti. Takip edildiğini anlayan şüpheli kaçarak izini kaybettirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen kulüp başkanı Metin Taylancı, antrenman malzemelerinden bazılarının yerinde olmadığını fark ederek durumu polise bildirdi.

Kulüp binasında inceleme yapan polis, şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Taylancı, AA muhabirine, 8 Ocak'ta Fenerbahçe ile oynayacakları maç öncesi yaşadıkları olay nedeniyle üzüntü duyduklarını söyledi.

Çalınan malzemeler arasında 15 futbol topu ve formaların bulunduğunu belirten Taylancı, şunları kaydetti:

"Olayla ilgili şikayetçi olduk. Zor şartlarda Kadınlar Süper Ligi'nde Adana'yı temsil ediyoruz. Oyuncularımız büyük özveriyle bu işi yapıyorlar. Kulüp binasında 10 sporcu kalıyor. Yaşanan olay, oyuncularımızın pazar günü İstanbul'da Fenerbahçe ile oynanacak müsabaka öncesi moral ve motivasyonlarını da biraz etkiledi. Çocuklar çok korktular."

