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Adana'da boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi kurtarıldı

08.10.2021 21:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi kurtarıldı

Adana'nın Karataş ilçesinde girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçiren iki kişi sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Serinlemek için denize giren H.Ü. ve S.Z, bir süre sonra çırpınmaya başlayınca vatandaşlar durumu sahil güvenliğe bildirdi.

Olay yerine gelen Sahil Güvenlik botu, iki kişiyi kurtararak sahile çıkardı.

Ambulansla Karataş Devlet Hastanesine kaldırılan H.Ü. ve S.Z'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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