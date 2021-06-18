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Adana'da bu sezon turfanda domateste rekolte beklentisi 200 bin ton

18.06.2021 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin: - "Ortalama dekarda 6 tona yakın domates hasat ediyor çiftçilerimiz. Yaklaşık 200 bin ton rekolte bekliyoruz"

EREN BOZKURT - Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Adana'da turfanda domateste bu yıl 200 bin ton rekolte bekleniyor.

Kentte yaklaşık 30 bin dönüm alanda ekimi yapılan tarla domatesinde hasat devam ediyor.

Turfanda domatesin tarlada kilogramı ortalama 1,5 liradan alıcı bulurken, hasadı yapılan ürünler Türkiye'nin dört bir yanına ve yurt dışına gönderiliyor.

Geçen yıl yaklaşık 29 bin dönüm alana ekilen tarla domatesinde 160 bin ton ürün elde edilmişti.

- Fiyatlar 1,5-1,6 lira

Adana Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, AA muhabirine, bu yıl tarla domatesinde dönüm başına 6 tona yakın ürün hasat edildiğini belirten Tekin, "Bizim hasatlarımız bir ay önce başladı. Şu an en yoğun hasadın olduğu dönemdeyiz. Her yıl mayısın ortasından itibaren tarlada hasadımız başlar. Tarla domatesi tüketiciler tarafından tercih ediliyor, Türkiye'nin her yerine gönderiliyor. İhraç da ediyoruz." diye konuştu.

Tekin, yaklaşık 30 bin dekar alanda domates üretimi olduğunu dile getirerek şöyle devam etti:

"Şu anda üretim başladı, fiyatlar 1,5 ile 1,6 lira arasında seyrediyor. Dönümden ortalama 6 tona yakın domates hasat ediyor çiftçilerimiz. Yaklaşık 200 bin ton rekolte bekliyoruz. Üreticilerimiz domates üretiminden ve fiyatlardan memnun. Böyle giderse inşallah çiftçimizin yüzü gülecek diye ümit ediyoruz."

Bölgedeki üretimle salça, ketçap, domates suyu ve yem gibi ürünlere de ham madde sağlandığına işaret eden Tekin, "Özellikle ilimizdeki üreticiler bu konuda ciddi çalışmalar yapmakta. Domates tarımında da kurulan tesislerle birlikte üretim artmakta. Üretim arttığında çiftçi daha yüksek gelir elde edip, daha mutlu bir hayat sürebilmekte." ifadelerini kullandı.

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