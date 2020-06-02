Adana'da buğday rekoltesi ve veriminde artış bekleniyor

"Geçen yıl toplam 1 milyon 360 bin dekar alanda ekili olan buğday bu sene 1 milyon 600 bin dekar alanda ekildi. Yani buğday ekim alanımız Adana'da arttı. Bununla beraber görünen o ki halen kıraç yerlerde biçilen buğday olmasına rağmen verimler çok yüksek. Ova içerisinde de hasat yapan çiftçilerimiz var. Geçen sene 500 bin ton olan rekoltemiz bu yıl 750 bin ton civarında olacak. Son 7 yıla baktığımızda Adana'da en fazla buğday rekoltesi 730 bin tondu. Bu sene 750 bin tonla buğday rekoltemizin de rekorunu kırmış olacağız."

Kentte 1 milyon 600 bin dekarda ekimi yapılan buğdayda, yaklaşık 750 bin tonla son 7 yılın en yüksek rekoltesinin alınması hedefleniyor.

- "Çiftçimiz verim ve fiyattan memnun"

Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) buğday için ton başına 1650 lira alım fiyatı açıkladığını anımsatan Doğru, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda Adana buğdayı serbest piyasada tüccarımız tarafından tarla teslimi brüt olarak 1720 lira, net olarak da çiftçimizin cebine ton başına 1650 lira girmekte. Bu da çiftçimizi gayet memnun etmekte. Hem verim yüksek olduğu için hem de fiyat tatminkar olduğu için çiftçimiz memnun."

Lisanslı depolara ilişkin de bilgi veren Doğru, "Adana'da 400 bin ton lisanslı depo kapasitesi var. Bu avantajlardan çiftçimiz faydalanırsa piyasaya bir anda çok fazla buğday girmesini engellemiş oluruz ve fiyatların da düşmesine mani oluruz. Bu konuda da çiftçimizin duyarlı davranmasını, ihtiyacı olan çiftçilerimizin lisanslı depoları kullanabileceğini duyurmak isterim." ifadesini kullandı.

