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Adana'da ByLock kullanıcısı FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası

ADANA HABERLERİ  | 21.10.2020 17:51 | Son Güncelleme

Adana'da ByLock kullanıcısı FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası

Adana'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan ve ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık H.S. ve avukatı katıldı.

Duruşmada ilk olarak esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı sanığın FETÖ'nün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu ve dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak üzerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Sanık H.S. savunmasında, terör örgütü üyesi olmadığını ve ByLock kullanmadığını ileri sürdü.

Mütalaayı kabul etmediğini belirten H.S, "FETÖ'nün mahrem imamları ile bağlantım yoktur. Örgütsel bir konumum bulunmamaktadır. Beraatime karar verilmesini talep ederim." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

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