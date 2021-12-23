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Adana'da çalınan otomobil kaza yapmış halde bulundu

23.12.2021 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da çalınan otomobil kaza yapmış halde bulundu

Adana'da çalınan otomobil kaza yapmış halde bulundu.

Merkez Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi'ndeki evinin önünden 01 ABA 432 otomobili çalınan S.Y. durumu polise bildirdi.

Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, çalıntı otomobili merkez Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi'nde kaza yapmış ve terk edilmiş olarak buldu.

Polislerin, otomobili çalan şüpheli ya da şüphelileri bulmak için başlattığı çalışmaları sürüyor.

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