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Adana'da çalıştığı inşaatta alt kata düşen işçi yaralandı

21.12.2021 13:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da çalıştığı inşaatta alt kata düşen işçi yaralandı

Adana'nın Çukurova ilçesinde, çalıştığı inşaatın 6. katından alt kata düşen işçi yaralandı.

Mahfesığmaz Mahallesi'nde bulunan inşaatın üst katında çalışan M.E, dengesini kaybederek 5. katın zeminine düştü.

Yaralanan M.E, mesai arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince, Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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