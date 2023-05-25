YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da çantasında sahte parayla yakalanan sanığa 5 yıl hapis

Adana'da çantasında sahte parayla yakalanan sanığa 5 yıl hapis

25.05.2023 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da yolcu otobüsünde çantasındaki sahte banknotla yakalanan sanığa "parada sahtecilik" suçundan 5 yıl hapis cezası verildi.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuksuz sanık N.E. ile avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, bir istihbaratı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, İstanbul'dan hareket eden bir yolcu otobüsünü Adana girişinde durdurduğunu, otobüsün bagajında arama yapan ekiplerin yolculardan N.E'nin çantasında 1482 adet 200 liralık ve 1202 adet 100 liralık sahte banknot ele geçirildiğini belirterek, sahte para miktarı nazara alınarak sanığın temel cezadan alt sınırdan uzaklaşmak suretiyle "parada sahtecilik" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Savunması alınan N.E. suçlamaları kabul etmeyerek, "İstanbul'a ayakkabı satmak amacıyla gitmiştim. Burada bir cami bahçesinde çanta buldum. İçinde sahte para olduğunu bilmiyordum. Adana'ya gelirken çantayı da yanımda getirdim. Suçlamaları reddediyorum. Beraatime karar verilmesini talep ederim." diye savunma yaptı.

Mahkeme heyeti, "parada sahtecilik" suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adana’da jandarma ekipleri uygulama yaptı, aranan 27 şahıs yakalandıAdana’da jandarma ekipleri uygulama yaptı, aranan 27 şahıs yakalandı
Türk konak kültürü Sinop'ta tarihi yapıda yaşatılıyorTürk konak kültürü Sinop'ta tarihi yapıda yaşatılıyor
Amasya’da heyelan anı kameradaAmasya’da heyelan anı kamerada
Anahtar Kelimeler:
Adana hapis cezası

Adana Namaz Vakitleri 25 Mayıs Perşembe

İmsak
03:38
Sabah
05:17
Öğle
12:41
İkindi
16:30
Akşam
19:54
Yatsı
21:27

Adana Nöbetçi Eczaneler25 Mayıs Perşembe

Büşra eczanesi
Seyhan
Havva eczanesi
Seyhan
Duygum eczanesi
Seyhan
Gökhan eczanesi
Saricam
Salbaş eczanesi
Cukurova
Çakit eczanesi
Karaisali
Yakamoz eczanesi
Karatas
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Öyle bir şey çıkarttılar ki... “Oraya nasıl geldiğini bilmiyorum”

Öyle bir şey çıkarttılar ki... “Oraya nasıl geldiğini bilmiyorum”

Hollanda’da yalnız bulundu! “Annem ve babam depremde yaralandı”

Hollanda’da yalnız bulundu! “Annem ve babam depremde yaralandı”

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

"Sadece cinsel ilişki değil..." diyerek boşanma itirafında bulundu

"Sadece cinsel ilişki değil..." diyerek boşanma itirafında bulundu

54 yıl boyunca gözünde bir taşla yaşadı! Doktor doktor gezdi ama...

54 yıl boyunca gözünde bir taşla yaşadı! Doktor doktor gezdi ama...

Jack Jones erkek giyim ürünlerinde %45'e varan indirim

Jack Jones erkek giyim ürünlerinde %45'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.