Adana'da cenaze nakil aracında 144 kilo 550 gram esrar ele geçirildi.

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu İncirlik Park Alanı'nda uygulama yapan polis ekipleri, cenaze nakil hizmetinde kullanılan bir panelvanı durdurdu.

Ekipler, araçta narkotik dedektör köpeğinin desteğiyle yaptıkları aramada 144 kilo 550 gram esrar buldu.

Uyuşturucuyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.



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