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  4. Adana'da cenaze nakil aracında 144 kilo 550 gram esrar ele geçirildi

Adana'da cenaze nakil aracında 144 kilo 550 gram esrar ele geçirildi

10.10.2022 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

3 şüpheli gözaltına alındı

Adana'da cenaze nakil aracında 144 kilo 550 gram esrar ele geçirildi

Adana'da cenaze nakil aracında 144 kilo 550 gram esrar ele geçirildi.

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu İncirlik Park Alanı'nda uygulama yapan polis ekipleri, cenaze nakil hizmetinde kullanılan bir panelvanı durdurdu.

Ekipler, araçta narkotik dedektör köpeğinin desteğiyle yaptıkları aramada 144 kilo 550 gram esrar buldu.

Uyuşturucuyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

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