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Adana'da cep telefonu gasbına 8 yıl 9 ay hapis cezası

17.02.2022 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da cep telefonu gasbına 8 yıl 9 ay hapis cezası

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bıçakla tehditte bulunduğu kişinin cep telefonunu gasbeden sanığa 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanık K.K. ile avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde sokakta yürüdüğü sırada L.A'nın karşısına çıktığını ve bıçakla tehditte bulunduğu mağdurun cep telefonunu gasbettiğini belirterek K.K'nin "silahla yağma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık K.K. iddiaların gerçek dışı olduğunu ileri sürerek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "silahla yağma" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdığı sanık K.K'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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