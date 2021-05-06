Adana'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Adana'nın Kozan ilçesinde yaklaşık 10 dakika boyunca ceviz büyüklüğünde dolu yadı.

İlçeye bağlı Göller Yaylası Ketsem mevkisinde sağanağın ardından başlayan ve 10 dakika boyunca etkili olan dolu nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Ceviz büyüklüğünde olan dolu taneleri, zeminin beyaz örtüyle kaplanmasına neden oldu.

Dolunun herhangi bir zarara yol açmadığı bildirildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz