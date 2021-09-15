Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Karacaoğlan Mahallesi'ndeki hatıra ormanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye helikopter ve çok sayıda arazöz sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.



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