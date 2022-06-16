Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Adana'nın Aladağ ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.​​​​​​​

Büyüksofulu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin karadan müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.



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