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Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

16.06.2022 16:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Adana'nın Aladağ ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.​​​​​​​

Büyüksofulu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin karadan müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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