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Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

21.09.2022 20:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Adana'nın Feke ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Köleli Mahallesi'nde ormanlık alana yıldırım düşmesi nedeniyle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Feke Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 4 ilk müdahale aracı, 2 arazöz ve 45 personel sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Bölgede soğutma çalışması devam ediyor.

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