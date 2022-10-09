Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Adana'nın Aladağ ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

Madenli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 arazöz, 2 ilk müdahale aracı ve personel sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.



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