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Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

09.10.2022 19:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Adana'nın Aladağ ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

Madenli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 arazöz, 2 ilk müdahale aracı ve personel sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Adana Aladağ orman yangını

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