YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Adana'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

08.06.2022 23:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Adana'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.

Merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde bulunan parkta iki grup arasında çıkan tartışmada gruptakilerden biri karşı tarafa tabancayla ateş açtı.

Olayda M.S. göğsünden vurularak ağır yaralandı.

Ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırılan M.S. kurtarılamadı.

Polis, olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
15 yıllık aşçı mesleğini bırakıp devlet desteğiyle çiftçi oldu15 yıllık aşçı mesleğini bırakıp devlet desteğiyle çiftçi oldu
Halı sahada maçında kalbi duran kişinin yoğun bakımda tedavisi sürüyorHalı sahada maçında kalbi duran kişinin yoğun bakımda tedavisi sürüyor
Erzurum'a kurulacak 8 fabrikayla 2 bin kişiye istihdam sağlanacakErzurum'a kurulacak 8 fabrikayla 2 bin kişiye istihdam sağlanacak
Anahtar Kelimeler:
Adana

Adana Namaz Vakitleri 9 Haziran Perşembe

İmsak
03:28
Sabah
05:12
Öğle
12:43
İkindi
16:34
Akşam
20:04
Yatsı
21:41

Adana Nöbetçi Eczaneler 9 Haziran Perşembe

Taşkın Eczanesi
Seyhan
Burçin Küçük Eczanesi
Seyhan
Sıhhat Eczanesi
Seyhan
Özdoğru Eczanesi
Seyhan
Park Eczanesi
Seyhan
Aydın Eczanesi
Seyhan
Tekir Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Herkes babası sanıyor! Sevgilisi kendisinin iki katı yaşında

Herkes babası sanıyor! Sevgilisi kendisinin iki katı yaşında

Ağzınıza bile sürmeyin: Bağışıklık sisteminin en büyük düşmanları...

Ağzınıza bile sürmeyin: Bağışıklık sisteminin en büyük düşmanları...

Yaz aylarının sıcak günlerine girerken mutlaka çantanızda bulunması gerekenler

Yaz aylarının sıcak günlerine girerken mutlaka çantanızda bulunması gerekenler

Haftalar sonra komadan uyandı! Hayatının en büyük şokunu yaşadı

Haftalar sonra komadan uyandı! Hayatının en büyük şokunu yaşadı

12 yaşındaki çocuğu öldürmekle suçlanan 'inek' tutuklandı!

12 yaşındaki çocuğu öldürmekle suçlanan 'inek' tutuklandı!

Hem ofis hem de salonlarınız için en iyi masaj koltuğu çeşitleri

Hem ofis hem de salonlarınız için en iyi masaj koltuğu çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.