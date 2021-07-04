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Adana'da çıkan yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi

04.07.2021 04:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da çıkan yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kuruköprü Mahallesi Çakmak Caddesi üzerindeki bir alışveriş merkezinde cep telefonu satışının yapıldığı iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık yarım saatlik müdahalenin ardından söndürülen yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi.

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