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Adana'da çocuklar "taşıma karla" sevindirildi

02.02.2022 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da çocuklar "taşıma karla" sevindirildi

Kozan Belediyesi tarafından ilçenin yüksek kesimlerden kamyonlarla getirilen kar, çocukları sevindirdi.

Çulluuşağı Yaylası'ndan yüklenen 8 kamyon kar Türk Büyükleri Meydanı ile çevre yolundaki parka döküldü.

Çocuklar dökülen kar yığınlarına çıkıp kar topu oynadı, gönüllerince eğlendi.

Belediyede görevli şantiye şefi Saycan Say, yaptığı açıklamada, bu etkinlikle kar görme imkanı olmayan çocukları eğlendirdiklerini söyledi.

Üniversite öğrencisi Neslihan Özbek de kardeşini meydana getirdiğini, birlikte kardan adam yaptıklarını bildirdi.

Torunlarını karla oynamaya getiren İbrahim Türksever de belediye yetkililerine teşekkür etti.

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