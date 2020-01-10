YURTHABER
  4. Adana'da çökme tehlikesi bulunan iki katlı ev ekiplerce yıkıldı

Adana'da çökme tehlikesi bulunan iki katlı ev ekiplerce yıkıldı

ADANA HABERLERİ  | 10.01.2020 19:43 | Son Güncelleme

Adana'da çökme tehlikesi bulunan iki katlı ev ekiplerce yıkıldı

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde çökme tehlikesi bulunan iki katlı ev, belediye ekiplerince yıkıldı.

Kurttepe Mahallesi'nde, engelli Ali ve kanser hastası Hatun Tik çiftinin, kentteki sağanakların ardından çevresinde su birikintileri oluşan, duvarları çatlayan ve yan yatan evlerini terk etmesi sonrasında Çukurova Belediyesi ekipleri harekete geçti.

Ekipler, polisin çevresine güvenlik şeridi çektiği evi yıktı.

Tik çifti, daha önceden bazı eşyalarıyla akrabalarının yanına yerleşmişti.

- "Evinin tümüyle yapılmasını talep etti"

Öte yandan, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından yapılan açıklamada, evleri sağanaktan etkilenerek zarar gören Tik çiftini, Çukurova Kaymakamı Osman Sarı'nın ziyaret ettiği belirtildi.

İki katlı evin alt katında kiracı Veysi Cengiz'in yaşadığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ali Tik'in aylık 2 bin 150 lira emekli aylığı aldığı, oturduğu evin hisseli arazide bulunduğu, evin ruhsatının olmadığı tespit edilmiştir. Şahıslara ilk etapta mağduriyetlerini gidermek üzere Vakfımızdan 3'er bin lira yardım kararı alınmıştır. Yapılmak istenen yardım, ev sahibi tarafından reddedilmiş, Ali Tik evinin tümüyle yapılmasını talep etmiştir. Kiracı Cengiz'e ise bugün 3 bin lira barınma yardımı yapılmıştır."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERAnnesinin intikamını alıyor!Annesinin intikamını alıyor!
Portakal Çiçeği Karnavalı hazırlıklarıPortakal Çiçeği Karnavalı hazırlıkları
Emniyet Müdürü Aktaş Gazeteciler Gününü kutladıEmniyet Müdürü Aktaş Gazeteciler Gününü kutladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Adana

En Çok Okunan Yerel Haberler

Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!

Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!

Kayserispor-Fenerbahçe maçı biletleri satışa çıktı

Kayserispor-Fenerbahçe maçı biletleri satışa çıktı

Bilecik yine ilkleri Pazaryeri’nde yaşıyor

Bilecik yine ilkleri Pazaryeri’nde yaşıyor

Kayserisporlu Yasir Subaşı kampı değerlendirdi:

Kayserisporlu Yasir Subaşı kampı değerlendirdi:

Budanan ağaçlardan elde edilen odunlar Kartallı Kudret teyzenin evini ısıtacak

Budanan ağaçlardan elde edilen odunlar Kartallı Kudret teyzenin evini ısıtacak

Bu konserde bilet yerine mama geçerli

Bu konserde bilet yerine mama geçerli

Adana Namaz Vakitleri 10 Ocak Cuma

İmsak
06:20
Sabah
07:45
Öğle
12:51
İkindi
15:25
Akşam
17:46
Yatsı
19:06

Adana Nöbetçi Eczaneler10 Ocak Cuma

Anıl Eczanesi
Seyhan
Burçin Küçük Eczanesi
Seyhan
Duygum Eczanesi
Seyhan
Fevzipaşa Eczanesi
Seyhan
Hasan Akçınar Eczanesi
Seyhan
Numune Şifa Eczanesi
Seyhan
Sevindik Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!

60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!

Otomobilde yanında oturan kadını ağzından bıçakladı

Otomobilde yanında oturan kadını ağzından bıçakladı

Adana'da imalathaneye dönüştürülen evde bin litre sahte içki ele geçirildi

Adana'da imalathaneye dönüştürülen evde bin litre sahte içki ele geçirildi

Nene Hatun Kına Konağı hizmete açıldı

Nene Hatun Kına Konağı hizmete açıldı

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.