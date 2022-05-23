YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da çöp atmak için aracından inen sürücü panelvanın çarpması sonucu öldü

Adana'da çöp atmak için aracından inen sürücü panelvanın çarpması sonucu öldü

23.05.2022 13:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kazada, 3 kişi yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesinde, yol kenarında çöp atmak için aracından inen sürücü, panelvanın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'tan Kozan'daki ailesini ziyarete gelen Emrah Köstü, 01 RT 247 plakalı otomobilini Sanayi Sitesi civarında yol kenarına park ederek, çöp atmak için aracından indi.

Bu sırada Adem Aköz'ün kullandığı 01 AIN 290 plakalı panelvan, aracına tekrar binmek üzere olan Köstü'ye çarptı.

Panelvanın çarpmasıyla yaklaşık 40 metre sürüklenen Köstü, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Otomobilde bulunan ve yaralanan Elif Nur Köstü (2), Hatice Bulduk (70) Fatma Köstü (32) sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Panelvan sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kazadan önce Emrah Köstü'nün araçta bulunan çöpleri atmak için araçtan indiği ve geri binmek isterken kazanın olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
15 yıllık aşçı mesleğini bırakıp devlet desteğiyle çiftçi oldu15 yıllık aşçı mesleğini bırakıp devlet desteğiyle çiftçi oldu
Bursaspor-NasaDoge Menemenspor maçının ardındanBursaspor-NasaDoge Menemenspor maçının ardından
Kırklareli'nde "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri başladıKırklareli'nde "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri başladı
Anahtar Kelimeler:
Adana Kozan

Adana Namaz Vakitleri 23 Mayıs Pazartesi

İmsak
03:39
Sabah
05:18
Öğle
12:40
İkindi
16:30
Akşam
19:53
Yatsı
21:25

Adana Nöbetçi Eczaneler23 Mayıs Pazartesi

Taşkın Eczanesi
Seyhan
Rengin Eczanesi
Seyhan
Sadıkoğlu Eczanesi
Seyhan
Özde Eczanesi
Seyhan
Ataman Eczanesi
Seyhan
Bilgehan Özkan Eczanesi
Seyhan
Namık Kemal Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yine ev aldı! Fiyatı korkudan söylemedi

Yine ev aldı! Fiyatı korkudan söylemedi

Son hali çok üzdü! "Billur güçlü kadındır"

Son hali çok üzdü! "Billur güçlü kadındır"

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Yeni imajı sosyal medyayı salladı! Kardashian'a benzetildi

Yeni imajı sosyal medyayı salladı! Kardashian'a benzetildi

Rahipti bir anda değişti! “Eşcinsel yetişkin film yıldızıyım”

Rahipti bir anda değişti! “Eşcinsel yetişkin film yıldızıyım”

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.