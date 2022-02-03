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Adana'da çöp konteyneri çaldıkları iddia edilen 2 kişi yakalandı

03.02.2022 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da çöp konteyneri çaldıkları iddia edilen 2 kişi yakalandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, çöp konteynerlerini çaldıkları öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı.

Yeşiloba Mahallesi'nde kağıt toplayan 2 kişinin çöp konteyneri çaldığını fark eden çevredekiler durumu polise bildirdi.

Olay yerinden kaçmaya çalışan zanlılar, çevredekilerce yakalandı.

Polis ekipleri, zanlıları gözaltına aldı.

Bu arada, kağıt toplayıcısı 2 kişinin çöp konteynerlerini çalma anları bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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