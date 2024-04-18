Adana'da darbettiği dini nikahlı eşinin parasını gasbeden sanığa dava

Merkez Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi'nde dini nikahlı eşi A.E'yi darbedip parasını gasbettiği iddiasıyla 14 Mart'ta tutuklanan Ö.B. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.
Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanığın, ikametine giden müşteki A.E'nin yolunu kesip zorla otomobiline bindirmeye çalıştığı belirtildi.
İddianamede, A.E'nin direnmesi üzerine kol çantasındaki 8 bin 500 lirayı zorla alıp kaçtığı ifade edilen Ö.B'nin "yol kesmek suretiyle yağma" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.
İfadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.