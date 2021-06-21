Adana'da darbettikleri kadını sürükleyip çantasını çalmaya çalıştıkları iddiasıyla iki şüpheli yakalandı

Adana'da darbettikleri kadını yerde sürükleyip çantasını çalmaya çalıştıkları öne sürülen iki zanlı gözaltına alındı.

Merkez Seyhan ilçesi Havuzlubahçe Mahallesi’nde Süheyla K. (35), sokakta yürüdüğü sırada karşısına iki kişi çıktı.

Şüpheliler, kadını darbedip yerde sürükleyerek çantasını çalmaya çalıştı. Kadının direnmesi üzerine zanlılar, çantayı alamadan olay yerinden kaçtı.

Yaralanan kadın, çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine 112 Acil Servis ekibince Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki iş yerinin güvenlik kamerasından eşkalini belirledikleri M.Ç. (17) ve H.Ö'yü (19) adreslerinde yakaladı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden H.Ö. tutuklandı, M.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İki zanlının olayın ardından koşarak uzaklaşması güvenlik kamerasına yansıdı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz