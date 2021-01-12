YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı kararı

Adana'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı kararı

12.01.2021 06:50 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı kararı

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında Irak ve Suriye uyruklu 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, terör örgütü DEAŞ adına Irak ve Suriye'de faaliyette bulunduğu ileri sürülen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda ekipler, terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri yönünde bilgiler bulunan 3'ü Suriyeli, 3'ü Iraklı 6 şüphelinin kentteki adreslerini tespit etti.

Ekipler, şafak vakti özel harekat polislerinin de desteğiyle şüphelilerin evlerine baskın yaptı. Koç başıyla kapıları kırılarak girilen evlerde yapılan aramalarda dijital materyallere el kondu.

Operasyonda gözaltına alınan bazı şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Aleyna Tilki'nin kelepçeli pozu sosyal medyayı salladı Aleyna Tilki'nin kelepçeli pozu sosyal medyayı salladı
Balık tutarken elektriğin akımına kapıldıBalık tutarken elektriğin akımına kapıldı

Adana Namaz Vakitleri 12 Ocak Salı

İmsak
06:20
Sabah
07:45
Öğle
12:52
İkindi
15:27
Akşam
17:49
Yatsı
19:09

Adana Nöbetçi Eczaneler12 Ocak Salı

Barajyolu Eczanesi
Seyhan
Berfin Eczanesi
Seyhan
Doğuş Eczanesi
Seyhan
Helin Eczanesi
Seyhan
Soytoprak Eczanesi
Seyhan
Şeyma Eczanesi
Seyhan
Şifa Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Kaymakam Kaya, Savur kaymakamlığına atandı

Kaymakam Kaya, Savur kaymakamlığına atandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Rumen teknik direktör Dan Petrescu, Kayseri'ye geldi

Rumen teknik direktör Dan Petrescu, Kayseri'ye geldi

Teknik direktör İlhan Palut'tan Göztepe'ye veda:

Teknik direktör İlhan Palut'tan Göztepe'ye veda:

Evlilik teklifini kabul etmediği için öldürülen genç kız Manisa’da toprağa verildi

Evlilik teklifini kabul etmediği için öldürülen genç kız Manisa’da toprağa verildi

Diğer Haberler

Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsası

Mecliste "işçi" tartışması

Mecliste "işçi" tartışması

Adana'da markete molotofkokteyli attıkları iddia edilen PKK/KCK sanıkları hakim karşısında

Adana'da markete molotofkokteyli attıkları iddia edilen PKK/KCK sanıkları hakim karşısında

Adana'da firari FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı

Adana'da firari FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı

AK Parti Ceyhan İlçe Başkanı Sami Özsoy oldu

AK Parti Ceyhan İlçe Başkanı Sami Özsoy oldu

Kozan’a yeni semt sahaları

Kozan’a yeni semt sahaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.