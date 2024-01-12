Adana'da DEAŞ operasyonunda 5 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ adına Irak ve Suriye'de faaliyette bulundukları iddia edilen 7 zanlının kentte olduğunu tespit etti.

Ekiplerin merkez Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde belirledikleri 7 ikamete düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, yabancı uyruklu H.B.S.A. (33), M.H. (34), H.S. (45), N.E. (45), R.K.D. (58), B.A.H. (21) ve H.B. (47) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.B.S.A, M.H, H.S, N.E. ve R.K.D. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 2 zanlı sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

