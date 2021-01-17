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Adana'da DEAŞ operasyonunda yakalanan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı

17.01.2021 10:17 | Son Güncelleme:
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Adana'da DEAŞ operasyonunda yakalanan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak ve Suriye uyruklu 6 şüpheliden 1'i tutuklandı, diğerleri sınır dışı edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince 5 gün önce düzenlenen operasyonda yakalanan 3'ü Suriyeli 3'ü Iraklı 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan Irak uyruklu Nasir H'nin Suriye'de örgüt saflarına katılıp silah ve bomba eğitimi aldığı, ardından hava savunma birliği adı altındaki oluşumda uçaksavar kullandığı, bir süre önce de yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı öğrenildi.

Ayrıca, şüpheli Nasir H'nin örgütten gelecek emir ve talimatlar doğrultusunda eylem yapabilme potansiyeline sahip olduğu öne sürüldü.

Adliyeye sevk edilen Iraklı Nasir H. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 3'ü Suriye uyruklu 5 kişi sınır dışı edildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 12 Ocak'ta terör örgütü DEAŞ adına Irak ve Suriye'de faaliyette bulunduğu ileri sürülen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatmıştı. Bu kapsamda adresleri tespit edilen 3'ü Suriyeli, 3'ü Iraklı 6 şüpheli şafak vakti özel harekat ekiplerinin de desteğiyle düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.

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