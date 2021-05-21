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Adana'da DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyonda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

21.05.2021 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyonda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Adana'da terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide şüphelilerine yönelik 19 Mayıs'ta düzenlenen operasyon kapsamında aranan bir şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 5'e yükseldi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 5 zanlıdan 4'ü adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu sonrası şüphelilerden biri serbest bırakıldı. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan A.Ç. ve M.A.Ö. tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Bir zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Polis, terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik 19 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda 4 şüpheliyi yakalamıştı.

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Adana DEAŞ

Adana Namaz Vakitleri 21 Mayıs Cuma

İmsak
03:41
Sabah
05:19
Öğle
12:40
İkindi
16:30
Akşam
19:51
Yatsı
21:23

Adana Nöbetçi Eczaneler21 Mayıs Cuma

Berfin Eczanesi
Seyhan
Nilüfer Eczanesi
Seyhan
Ekrem Eczanesi
Seyhan
Aksa Eczanesi
Seyhan
Anıl Eczanesi
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Dumlupınar Eczanesi
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