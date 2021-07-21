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Adana'da denize giren 5 kişiden biri boğuldu

21.07.2021 19:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da denize giren 5 kişiden biri boğuldu

Adana'nın Karataş ilçesinde, denize giren 5 kişiden biri boğuldu.

Harbiş Plajı'nda denizde bir süre yüzdükten sonra dalgaların sürüklediği 5 kişiyi görenler, durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine bildirdi.

Boğulma tehlikesi geçiren 5 kişi çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarıldı.

M.B. (41) kaldırıldığı Karataş Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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