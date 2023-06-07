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Adana'da depoya düzenlenen operasyonda 205 litre sıvı metamfetamin ele geçirildi

07.06.2023 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesindeki bir depoya düzenlenen operasyonda 205 litre sıvı metamfetamin ele geçirildi, gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla Ali Hocalı Mahallesi'ndeki bir depoda uyuşturucu madde bulunduğunu tespit etti.

Adrese zırhlı araçlarla operasyon düzenleyen ekipler, bu sırada depodan çıkıp dikenli telleri aşarak kaçmaya çalışan şüpheliler M.T. (32), İ.K. (42) ile yabancı uyruklu R.F. (42) ve M.K'yi (43) kovalamaca sonucu arazide yakaladı.

UYUŞTURUCUYU ÇOĞALTMAK İÇİN DEPOYU KİRALAMIŞLAR

Depoda yapılan aramalarda 205 litre sıvı metamfetamin ile 62 litre asetik anhidrit ve çeşitli türde 75 litre kimyasal madde ele geçirildi.

Şüphelilerin, tekstil atölyesi olarak kullanma bahanesiyle kiraladıkları depoyu uyuşturucu çoğaltma merkezine dönüştürdükleri, kimyasal maddeleri de bu amaçla kullandıkları bildirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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