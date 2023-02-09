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Adana’da depremi fırsat bilen 6 hırsızlık zanlısı suçüstü yakalandı

09.02.2023 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da deprem sırasında boş binalarda hırsızlık yapmak amacıyla giren 6 şüpheli, polis tarafından suçüstü yakalandı.

Adana’da meydana gelen depremlerde şu ana kadar 300’ü aşkın kişi hayatını kaybederken 3 bin 500 vatandaş yaralandı. Herkesin seferber olduğu o anlarda, bazı art niyetli kişiler hırsızlık için depremi fırsat, haline getirdi. Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ve çarşı mahalle bekçileri tarafından yapılan titiz çalışmaları sonucunda depremi fırsat bilerek boş binalara giren Abdulrezak D., Ahmet K., Mehmet Ü., Hakim D., İsmail K. ve Yakup K. isimli hırsızlar çaldıkları malzemelerle birlikte suçüstü yakalandı.

Zanlıların 2 ayrı daireden çaldıkları 5 adet cep telefonu, 14 adet saat, ziynet eşyaları, kişisel eşyalar ve 1000 TL ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi.

Gözaltına alınan zanlılar ifadeleri alınmak üzere Adana İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Herkes can derdindeyken, milletin evini soymaya çalışan hırsızlar ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve yankesicilik Büro Amirliği ve çarşı mahalle bekçileri, deprem sebebiyle ikametleri boş kalan vatandaşların evlerinde meydana gelebilecek hırsızlık olaylarının önlenmesi amacıyla tedbirlerini arttırdı.

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