YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana’da depremzedeler yararına konser

Adana’da depremzedeler yararına konser

ADANA HABERLERİ  | 05.02.2020 10:35 | Son Güncelleme

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO) ve Çukurova Filarmoni Derneği (ÇFD), 15 Şubat 2020 Cumartesi akşamı depremzedeler yararına konser verecek.Çok sayıda can ve mal kaybına neden olan deprem felaketinin ardından depremzede vatandaşların yaralarının sarılmasına destek olmak amacıyla Elazığ Kültür, Tanıtma ve Yardımlaşma Derneği aracılığıyla konserin tüm geliri depremzede vatandaşlara ulaştırılmak üzere bir yardım konseri organize edildi.

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO) ve Çukurova Filarmoni Derneği (ÇFD), 15 Şubat 2020 Cumartesi akşamı depremzedeler yararına konser verecek.
Çok sayıda can ve mal kaybına neden olan deprem felaketinin ardından depremzede vatandaşların yaralarının sarılmasına destek olmak amacıyla Elazığ Kültür, Tanıtma ve Yardımlaşma Derneği aracılığıyla konserin tüm geliri depremzede vatandaşlara ulaştırılmak üzere bir yardım konseri organize edildi. Elazığ Harput Senfonisi başlığı altında Elazığ türkülerinin senfoni orkestrası ve koro eşliğinde seslendirileceği konseri orkestra şefi ve orkestra düzenlemelerini yapan Bujor Hoinic yönetecek. Konserde Türkiye’nin önde gelen opera sanatçılarından Feryal Türkoğlu, Zeynep Halvaşi, Barış Yanç ve Mehmet Yılmaz solist olarak görev alacaklar.
Tüm orkestra üyeleri, şef ve solistlerin gönüllü olarak katılacakları konserin geliri Elazığ’da yardıma ve desteğe ihtiyacı olan depremzede vatandaşlara gönderilecek. 50 TL olan yardım konseri biletleri ‘biletinial.com’ internet sitesinden alınabilir.
Elazığ Yardım Konseri 15 Şubat 2020 Cumartesi günü saat 20:00’da Adana Büyükşehir Belediyesi Konser Salonunda gerçekleşecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Katliam yapmıştı! Tüm detayları mahkemede anlattıKatliam yapmıştı! Tüm detayları mahkemede anlattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Depremin ardından 40 yıllık Avcılar Belediye binası taşınmaya başladı

Depremin ardından 40 yıllık Avcılar Belediye binası taşınmaya başladı

Sivas’ın genel nüfusu azaldı, merkez nüfusu arttı

Sivas’ın genel nüfusu azaldı, merkez nüfusu arttı

Kütahya ekibi deprem bölgesinden döndü

Kütahya ekibi deprem bölgesinden döndü

Gaziantep’te internet kafe ve oyun salonlarına denetim

Gaziantep’te internet kafe ve oyun salonlarına denetim

Üniversite-Merkez Tel arasında işbirliği protokolü imzalandı

Üniversite-Merkez Tel arasında işbirliği protokolü imzalandı

GÜNCELLEME - Konya merkezli 22 ilde FETÖ'nün "mahrem imamlarına" operasyon

GÜNCELLEME - Konya merkezli 22 ilde FETÖ'nün "mahrem imamlarına" operasyon

Adana Namaz Vakitleri 5 Şubat Çarşamba

İmsak
06:10
Sabah
07:32
Öğle
12:58
İkindi
15:49
Akşam
18:14
Yatsı
19:30

Adana Nöbetçi Eczaneler 5 Şubat Çarşamba

Arı Eczanesi
Seyhan
Aydınlar Eczanesi
Seyhan
Aylin Eczanesi
Seyhan
Badem Eczanesi
Seyhan
Bahçeşehir Eczanesi
Seyhan
Duygum Eczanesi
Seyhan
Esin Kıraç Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kozan’da bir iş yeri ile araca silahlı saldırı

Kozan’da bir iş yeri ile araca silahlı saldırı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ'da cenaze törenine katıldı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ'da cenaze törenine katıldı:

60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!

60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

Çocuğu ısıran köpeğin sahibine para cezası

Çocuğu ısıran köpeğin sahibine para cezası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.