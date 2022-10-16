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Adana'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

16.10.2022 02:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Adana'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Adana'da kontrolden çıkıp devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İsrafil Özdemir idaresindeki 42 BMY 96 plakalı otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda merkez Sarıçam ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi civarında devrildi.

Kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybetti, araçta bulunan akrabası T.Ö. yaralandı.

Yaralı T.Ö, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İsrafil Özdemir'in cenazesi ise yapılan işlemlerin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Adana'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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