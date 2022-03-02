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Adana'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

02.03.2022 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Adana'da otoyolda devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Osman Arın idaresindeki 44 AAT 284 plakalı otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda devrildi.

Kazada, sürücü ve otomobildeki Kenan ve İbrahim Arın yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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