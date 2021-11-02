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Adana'da devrilen servis midibüsündeki 8 kişi yaralandı

02.11.2021 17:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da devrilen servis midibüsündeki 8 kişi yaralandı

Adana'da servis midibüsünün bariyerlere çarparak devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.

Osman Samsa idaresindeki 01 S 1508 plakalı fabrika işçilerini taşıyan servis midibüsü, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu Karaisalı kavşağında bariyerlere çarparak devrildi.

Kazada sürücü ile midibüste bulunan 7 işçi yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

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İkizler Eczanesi
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