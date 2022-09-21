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Adana'da devrilen traktördeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

21.09.2022 03:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da devrilen traktördeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Adana'da devrilen traktördeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesinde traktörün yol kenarına devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Cahit B. yönetimindeki 01 RR 838 plakalı traktör, Düzağaç Mahallesi'nde seyir halindeyken kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, yolcu konumunda bulunan Ferhat Şahbaz (51) sağlık ekiplerince hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan sürücü Cahit B. de sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şahbaz'ın cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

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