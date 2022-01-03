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Adana'da devrilerek istinat duvarına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

03.01.2022 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da devrilerek istinat duvarına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesinde otomobilin devrilerek istinat duvarına çarpması sonucu iki kişi yaralandı.

Yunus Emre Yardımcı (28) yönetimindeki 34 LS 7879 plakalı otomobil, Feke-Kozan kara yolunda devrilerek istinat duvarına çarptı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiyeye bağlı Can-Kur ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü ve Leyla Uce (22), Can-Kur ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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