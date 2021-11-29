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Adana'da devriyedeki bekçilere boyacı olduğunu belirten kişi hırsızlık zanlısı çıktı

29.11.2021 05:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da devriyedeki bekçilere boyacı olduğunu belirten kişi hırsızlık zanlısı çıktı

Adana'da, taşıdığı poşetten çalıntı olduğu tespit edilen malzemeler çıkan şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Karafatma Caddesi'nde devriye görevi yapan bekçiler, elinde demir merdiven ve sırtında poşetle yürüyen şüpheliyi durdurdu.

Bekçilere boyacı olduğunu ve boya yapmak için bir müşterisine gittiğini belirten şüpheli S.İ'nin kimlik sorgusunu yapan ekipler, söz konusu kişinin 15 ayrı hırsızlık suçundan kaydı olduğunu tespit etti.

Poşetteki okul çantalarını ve bazı gıdaları da inceleyen bekçiler, söz konusu malzemelerin çalıntı olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan S.İ, Bağlar Polis Merkezi Amiriği'ne götürüldü.

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Şüpheli Adana

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