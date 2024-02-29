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Adana'da dini nikahlı eşini bıçakla ağır yaraladığı öne sürülen sanığa dava

AA AA
29.02.2024 13:29
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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, tartıştığı dini nikahlı eşini bıçakla ağır yaraladığı iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Sarıçam Mahallesi'nde 5 Aralık 2023'te, ikamette çıkan tartışma sonrası dini nikahlı eşi İ.D'yi bıçakla ağır yaraladığı iddiasıyla olaydan bir gün sonra tutuklanan Ö.G. hakkında savcılık tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, olay günü tespit edilmeyen bir nedenden ötürü sanık Ö.G. ve dini nikahlı eşi İ.D'nin evde tartıştığı anlatıldı.

İddianamede, tartışma sırasında Ö.G'nin mutfakta bulunan bıçakla İ.D'yi boyun ve kol bölgesinden ağır yaraladığı ve öldürme kastıyla hareket ettiği belirtilerek, Ö.G'nin üzerine atılı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Sanığın savcılık ifadesinde olay gününe ilişkin sağlıklı bilgiler vermemesi üzerine cezai ehliyetinin tam olup olmadığının tespiti için Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne gönderildiği, yapılan değerlendirme sonrası ise "sanığın suç tarihi itibarıyla akıl hastalığının bulunmadığı ve cezai ehliyetinin tam olduğu" bilgisi iddianamede yer aldı.

Suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanığın yargılanmasına Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

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