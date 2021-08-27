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Adana'da doğal gaz hattı kazısında toprak kayması sonucu 2 işçi yaralandı

27.08.2021 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da doğal gaz hattı kazısında toprak kayması sonucu 2 işçi yaralandı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde doğal gaz hattı çalışmaları sırasında kayan toprağın altında kalan 2 işçi kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Çiftlikler Mahallesi yakınında iş makinesiyle yapılan kazı sırasında toprak kayması meydana geldi.

İşçilerden Arif Salim Uyar ile onu kurtarmaya çalışan Ökkeş Türkoğlu, yaklaşık 6 metrelik çukura dolan toprağın altında kaldı.

Mesai arkadaşlarınca mahsur kaldıkları yerden çıkarılan işçiler, olay yerine gelen ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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