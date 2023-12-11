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Adana'da dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı

11.12.2023 10:31 | Son Güncelleme:
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Adana'da 374 kişiyi yaklaşık 150 milyon lira dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 zanlıdan 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı şüphelilerin sahte araç satış ilanı vererek ve ünlü markaların internet sitelerini taklit ederek vatandaşları dolandırdığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, teknik ve fiziki takiple 10 kişilik şebekenin bu yöntemlerle 374 kişiyi yaklaşık 150 milyon lira dolandırdığını tespit etti.

Şüphelileri yakalamaya yönelik operasyonda elebaşı oldukları ileri sürülen Ali B. ve kardeşi Bekir B. ile Murat D, Mehmet S, Vedat Ö, Mehmet Emin S, Murat T. ve İsa Y. gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerinde, suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 bin 400 dolar ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Suç gelirlerinin bir kısmını kripto para, altın ve dövize yatırdıkları tespit edilen şüphelilerin, paraların bir kısmıyla da yakınları aracılığıyla araç ve gayrimenkul satın aldıkları öne sürüldü.

Operasyon kapsamında 6 lüks araç ve 22 bin 884 metrekare arsanın satışının önlenmesi amacıyla tedbir kararı da uygulandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ali B, Bekir B, Murat D, Mehmet S. ve Vedat Ö. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis, adreslerinde bulunamayan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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